Arles et la Camargue Un Grand Week-end

Un guide adapté au temps du week-end, pour une découverte d'Arles et de la Camargue, avec une excursion aux portes des Alpilles toutes proches. Dans ce nouveau guide : - Arles, la ville romaine et ses monuments antiques, mais aussi son quartier ultra-contemporain symbolisé par la tour LUMA de Frank Gehry, dont l'inauguration a eu lieu en 2021. Un itinéraire sur les lieux qui ont inspiré Van Gogh, le charme du quartier animé de la Roquette... Tout ce qui fait l'ambiance de cette ville à plusieurs visages. - Aux portes des Alpilles, l'abbaye bénédictine de Montmajour et le moulin d'Alphonse Daudet, pour un aperçu de l'arrière-pays provençal. - Une découverte des paysages de delta et des traditions de la Camargue et de la Petite Camargue : les réserves ornithologiques et leurs colonies de flamants roses, les élevages de taureaux et de chevaux, les salins aux couleurs incroyables, sans oublier les nombreuses plages. - Et bien sûr nos adresses préférées, nos expériences uniques et un grand choix d'activités nature pour vivre un très GRAND Week-End : - les sentiers à suivre à pied ou à vélo. - les centres équestres pour parcourir la Camargue à cheval, qu'on soit débutant ou cavalier confirmé. - les plus belles manades où loger. - notre sélection de restaurants, de lieux de vente directe producteurs et de boutiques gourmandes (huile d'olive, vin des sables, saucisson d'Arles...). Ces adresses ont toutes été soigneusement testées et choisies par Maud Coillard-Simon, globe-trotteuse et auteure de nombreux guides, avec l'aide de Romain Boutillier, photographe qui vit à Arles. Retrouvez-nous aussi sur Facebook et Instagram ! www. facebook. com/GuidesUnGrandWeekend @ungrandweekend