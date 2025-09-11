Toutes les clés pour découvrir Edimbourg le temps d'un court séjour. Un guide tout en couleurs, concis et complet pour découvrir Edimbourg en quelques jours. Le château d'Edimbourg, Rosslyn Chapel, le Royal Yacht Britannia, le Scottish National Portrait Gallery, le Princes Street Gardens... tous les sites principaux décryptés et des clés pour découvrir les lieux insolites ou méconnus de la ville. Un découpage de la ville par quartiers avec, pour chacun, un focus sur les sites incontournables, une proposition de promenade à pied et les meilleures adresses pour se restaurer, prendre un verre, sortir, visiter ou faire du shopping. A chaque quartier, ses suggestions de parcours et d'itinéraires thématiques : les sites emblématiques de la capitale écossaise, promenade bucolique le long du Water of Leith, promenade dominicale dans Stockbridge, promenade dans Holyrood Park... Une excursion à Cramond, un village au nord-est d'Edimbourg accessible en bus, et son île où profiter du bord de mer tout en contemplant des vestiges de la Seconde Guerre mondiale Des sections ciblées pour vivre les meilleures expériences à Edimbourg selon ses envies : scène culinaire, vie nocturne, musées et galeries, châteaux, fêtes et festivals, circuits organisés... Des conseils pour trouver les plus beaux points de vue sur Edimbourg et son château, les pubs iconiques, les meilleurs coffee shops... Des focus pour profiter de la capitale écossaise avec des enfants, pour voyager responsable, pour manger et sortir... Un auteur écossais qui connaît parfaitement la capitale de l'Ecosse. Des cartes claires pour se repérer, ainsi qu'un plan détachable pour faciliter les déplacements