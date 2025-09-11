Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Edimbourg en quelques jours

Lonely Planet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Toutes les clés pour découvrir Edimbourg le temps d'un court séjour. Un guide tout en couleurs, concis et complet pour découvrir Edimbourg en quelques jours. Le château d'Edimbourg, Rosslyn Chapel, le Royal Yacht Britannia, le Scottish National Portrait Gallery, le Princes Street Gardens... tous les sites principaux décryptés et des clés pour découvrir les lieux insolites ou méconnus de la ville. Un découpage de la ville par quartiers avec, pour chacun, un focus sur les sites incontournables, une proposition de promenade à pied et les meilleures adresses pour se restaurer, prendre un verre, sortir, visiter ou faire du shopping. A chaque quartier, ses suggestions de parcours et d'itinéraires thématiques : les sites emblématiques de la capitale écossaise, promenade bucolique le long du Water of Leith, promenade dominicale dans Stockbridge, promenade dans Holyrood Park... Une excursion à Cramond, un village au nord-est d'Edimbourg accessible en bus, et son île où profiter du bord de mer tout en contemplant des vestiges de la Seconde Guerre mondiale Des sections ciblées pour vivre les meilleures expériences à Edimbourg selon ses envies : scène culinaire, vie nocturne, musées et galeries, châteaux, fêtes et festivals, circuits organisés... Des conseils pour trouver les plus beaux points de vue sur Edimbourg et son château, les pubs iconiques, les meilleurs coffee shops... Des focus pour profiter de la capitale écossaise avec des enfants, pour voyager responsable, pour manger et sortir... Un auteur écossais qui connaît parfaitement la capitale de l'Ecosse. Des cartes claires pour se repérer, ainsi qu'un plan détachable pour faciliter les déplacements

Par Lonely Planet
Chez Lonely Planet

|

Auteur

Lonely Planet

Editeur

Lonely Planet

Genre

Ecosse

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Edimbourg en quelques jours par Lonely Planet

Commenter ce livre

 

Edimbourg en quelques jours

Lonely Planet

Paru le 11/09/2025

192 pages

Lonely Planet

9,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384927685
9782384927685
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.