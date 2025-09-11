Inscription
Ces animaux joueurs !

Céline S. Leclercq

ActuaLitté
Le jeu permet aux enfants de grandir et de se développer. Chez les animaux, c'est pareil. Les jeunes mammifères reproduisent par le jeu le comportement de leurs aînés, une façon de se préparer à leur vie future. Mais les adultes jouent aussi. As-tu déjà vu un corbeau faire des glissades sur un toit ou une pente enneigée ? Un dauphin fendre les eaux pour percer des bulles ? Les chiens adorent ramener la balle, jouer avec des bouts de bois, faire des tours. Eux aussi sont capables, comme les êtres humains, de faire semblant, de détourner des situations, des objets, pour leur donner un sens différent. Alors quand on parle de " jeu ", de quoi est-il question exactement ? Où commence le jeu, la chasse, l'apprentissage ? Un documentaire pour découvrir à quel point nos amis les animaux aiment s'amuser et peuvent se montrer drôles, qu'ils soient dans la nature sauvage ou dans nos maisons. Sommaire Qu'est-ce que le jeu ? - Différentes formes de jeu - Comment sait-on si un animal joue ? Jouer pour bien grandir - Chez les mammifères - Chez les autres espèces Jouer pour se divertir - Chez nos animaux domestiques - Dans la nature Jouer pour resserrer les liens - Avec nos animaux domestiques - Entre différents congénères d'un même groupe - Jouer pour attirer un partenaire

Par Céline S. Leclercq
Chez Grenouille éditions

|

Auteur

Céline S. Leclercq

Editeur

Grenouille éditions

Genre

Animaux sauvages

Ces animaux joueurs !

Céline S. Leclercq

Paru le 11/09/2025

48 pages

Grenouille éditions

15,90 €

ActuaLitté
9782384862566
© Notice établie par ORB
