Baguépine, la sorcière qui voulait devenir une princesse

Il était une fois une sorcière qui s'appelait Baguépine. Elle avait une longue chevelure mal peignée, un nez crochu et des pustules au menton. Elle avait les joues molles comme de la gelée et sa bouche sentait le comté ! La sorcière vivait dans une chaumière avec ses 3 apprentis-lutins. Ils lui étaient entièrement dévoués et l'assistaient dans toutes ses expérimentations. Dans la vie, Baguépine n'avait qu'une idée en tête : trouver la recette qui lui permettrait de devenir une princesse. Une jeune et belle princesse, comme celles qu'elle avait l'habitude de lorgner dans les magazines. C'était son obsession principale. Et ça la rendait complètement zinzin du bocal !