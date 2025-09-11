Inscription
La Féminisation du métier de vétérinaire

Christine Fontanini

ActuaLitté
Un ouvrage de recherche sur un sujet peu exploré en France : la profession vétérinaire et sa féminisation. Depuis plus de trente ans, les femmes ont fait une entrée massive dans les écoles vétérinaires. Pourtant, malgré l'indéniable féminisation du métier, les qualités mises en avant dans la profession sont censées être avant tout masculines. L'égalité professionnelle est loin d'être acquise et si la présence des femmes n'est plus vraiment remise en cause, une différence importante continue à se faire sentir entre les genres au niveau des espèces traitées, des modes d'exercice du métier, du temps de travail. L'autrice a conduit une recherche de cinq années sur des étudiantEs de l'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse, afin de saisir comment se construisent leurs aspirations et leurs représentations socioprofessionnelles. Elle a aussi questionné les messages implicites et explicites de leurs enseignantEs sur les différents types d'exercice (animaux de rente, animaux de compagnie...). Etudier l'évolution des représentations socioprofessionnelles des étudiantEs offre le moyen de percevoir les changements dans l'appréhension d'une profession, ainsi que les facteurs d'attrait ou de rejet par rapport à une pratique professionnelle. Christine Fontanini est professeure des universités et membre du Laboratoire interuniversitaire des sciences de l'éducation et de la communication (Université de Strasbourg, Université de Haute Alsace et Université de Lorraine). Ses recherches portent principalement sur les choix d'orientation dans l'enseignement supérieur en fonction du genre.

Par Christine Fontanini
Chez Editions de l'Université de Lorraine

|

Auteur

Christine Fontanini

Editeur

Editions de l'Université de Lorraine

Genre

sociologie du genre

La Féminisation du métier de vétérinaire

Christine Fontanini

Paru le 11/09/2025

192 pages

Editions de l'Université de Lorraine

22,00 €

ActuaLitté
9782384511976
