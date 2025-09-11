Inscription
#Essais

Le grand livre des drapeaux

Rossella Trionfetti, Federico Silvestri

Un livre passionnant pour découvrir l'histoire et les significations cachées derrière le drapeau de chaque pays. "Pourquoi y a-t-il une feuille d'érable sur le drapeau canadien ? Que tient l'aigle du drapeau mexicain dans son bec ? Est-ce un hasard si les pays du Moyen-Orient ont tous des drapeaux aux mêmes couleurs ? Chaque drapeau porte les symboles et les couleurs qui racontent l'histoire, les sentiments et la fierté des citoyens qu'il représente. Dans ce livre passionnant, tu vas découvrir le langage des drapeaux, les significations cachées des couleurs et des symboles choisis par chaque pays... et même les règles à suivre pour dessiner ton propre drapeau ! "

Par Rossella Trionfetti, Federico Silvestri
Chez Kimane

Auteur

Rossella Trionfetti, Federico Silvestri

Editeur

Kimane

Genre

Pays du monde

9782383224341
