Meursault, le sursis

Bernard Fauconnier

Qui est ce mystérieux condamné à mort que l'on extrait de sa prison d'Alger en 1942 pour l'envoyer dans une France occupée, en plein hiver glacial des Alpes ? Qui sont les commanditaires douteux de cette mission sans retour et sans buts clairs ? Ce héros de l'ombre, dont le véritable nom n'est jamais révélé, c'est Meursault, le narrateur de L'Etranger de Camus, dont ce roman est la suite. Plongé dans la folie de l'Histoire, dans les trahisons et les bassesses d'une époque tourmentée, Meursault accède à la conscience de lui-même et du monde, et se retrouve devant un dilemme : agir en homme libre et juste ou se laisser ballotter par le destin. Bernard Fauconnier est romancier, essayiste et journaliste. Ce roman est la suite de L'Etranger d'Albert Camus.

Par Bernard Fauconnier
Chez Héliopoles

Auteur

Bernard Fauconnier

Editeur

Héliopoles

Genre

Littérature française

Meursault, le sursis

Bernard Fauconnier

Paru le 11/09/2025

150 pages

Héliopoles

17,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782379851247
