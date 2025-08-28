Inscription
Comment exploiter vos idées

Jean-Philippe Quenderff

. Invention : définition, protection . Demande de brevet . Modèles, marques . Contact avec les industriels, contrats... La protection industrielle ou commerciale est un sujet ardu, qui est rarement explicité de façon clairement précise. L'invention et l'innovation en souffrent dans notre pays puisqu'une idée un procédé, un produit pas ou mal protégé est aujourd'hui voué à une exploitation non contrôlée. Ce guide pratique, d'une écriture concrète, définit le pourquoi et le comment se garder des pillages en tous genres quand on est inventeur. Il donne éléments, outils et conseils pour aborder sereinement le choix d'un mode d'exploitation de ses idées. Jean-Philippe Quenderff est un passionné d'invention. Ancien Secrétaire général de la Fédération Nationale des Associations d'Inventeurs Français (FNAFI) et président du Groupe d'Etudes et de Recherches technologiques de Rhône-Alpes, il a été également chef d'entreprise. Ce parcours l'a amené à déposer une multitude de demandes de brevets, et nul n'était plus qualifié que lui pour écrire cet ouvrage dans lequel vous retrouverez tous les conseils indispensables pour réussir avec vos idées. Au sommaire : Mise en garde Et si on faisait le point ! Avertissement Préface Avant-propos Chapitre 1. L'invention protégeable Chapitre 2. Définir l'invention en tant que création Chapitre 3. Les démarches préalables Chapitre 4. La demande de brevet Chapitre 5. Le dépôt de dessin et modèle Chapitre 6. La marque Chapitre 7. L'enveloppe Soleau (disparue) Chapitre 8. Les types d'inventeurs Chapitre 9. Les contacts avec les industriels Chapitre 10. Les contrats Chapitre 11. Les partenaires directs

Par Jean-Philippe Quenderff
Chez Puits Fleuri

|

Auteur

Jean-Philippe Quenderff

Editeur

Puits Fleuri

Genre

Propriété industrielle

Comment exploiter vos idées

Jean-Philippe Quenderff

Paru le 28/08/2025

Puits Fleuri

24,00 €

9782867397790
