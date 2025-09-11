Macarios, mon ami prêtre

Un récit à la première personne raconte l'histoire d'un homme, qui vient de perdre sa mère. Quel plus grand bouleversement dans une vie et dans le même temps quel passage incontournable auquel chacun devrait se préparer ? Chacun cherche un lieu fort et puissant où se reconstruire. Pour le narrateur, ce sera le Mont Athos, cette montagne sacrée si puissante du monde orthodoxe, où ne vivent depuis des siècles que des hommes. C'est un monde entre hommes et pour les hommes, ce qui n'est pas pour déplaire au narrateur qui se prénomme Julien pour la cause. Accompagné d'un ami de classe, Aristote, le bien nommé, Julien va plonger dans ce cadre magique et faire de splendides rencontres humaines ; A commencer par Macarios, ce vieux prêtre tenant un minuscule monastère dans la forêt d'Athos, qui bouleversera sa vie et ses certitudes. Mais aussi Cristobal au monastère d'Iveron. Relation humaine et physique, ce lien entre tous ces personnages va déstabiliser en réalité les êtres. Mais à un moment, il faudra rentrer, quitter ce temple de l'âme, avec de nouvelles armes, et pour se protéger, afin d'affronter de nouveau la "vraie" vie et se reconstruire. C'est ce que le narrateur décidera de faire la mort dans l'âme, abandonnant Macarios sur son île de la virilité, abandonnant l'idéal de jouissance à ne "rien" faire, pour se frotter de nouveau à Paris, la dure, l'égoïste, l'individuelle. La mort de la mère du narrateur n'est plus uniquement un drame, elle est désormais un piédestal d'où s'élancer de nouveau dans la vie. Macarios l'a éclairé, sauvé, réveillé, et en somme, guidé. Julien reviendra à Paris, en sentant à nouveau sa mère à mes côtés. Sébastien Boussois est chercheur et consultant en relations internationales, associé à plusieurs centres de recherche internationaux. Auteur, conférencier, homme de médias, il a écrit de nombreux ouvrages de recherche et d'actualité, et intervient régulièrement en radio, dans la presse écrite et à la télévision pour commenter l'actualité. Universitaire, chercheur en sciences politiques, Sébastien Boussois se plonge dans la fiction depuis des années pour compenser le cadre littéraire que lui impose la recherche. Auteur de plusieurs romans, dont "La Digue" (éditions du Cygne), "La vie ne tient qu'à un fils (L'Harmattan), d'essais littéraires dont "D'encre et de marbre" (PAT), il continue à explorer le monde contemporain, à travers les questions d'identité, de quête personnelle et de spiritualité.