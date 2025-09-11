Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Macarios, mon ami prêtre

Sébastien Boussois

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un récit à la première personne raconte l'histoire d'un homme, qui vient de perdre sa mère. Quel plus grand bouleversement dans une vie et dans le même temps quel passage incontournable auquel chacun devrait se préparer ? Chacun cherche un lieu fort et puissant où se reconstruire. Pour le narrateur, ce sera le Mont Athos, cette montagne sacrée si puissante du monde orthodoxe, où ne vivent depuis des siècles que des hommes. C'est un monde entre hommes et pour les hommes, ce qui n'est pas pour déplaire au narrateur qui se prénomme Julien pour la cause. Accompagné d'un ami de classe, Aristote, le bien nommé, Julien va plonger dans ce cadre magique et faire de splendides rencontres humaines ; A commencer par Macarios, ce vieux prêtre tenant un minuscule monastère dans la forêt d'Athos, qui bouleversera sa vie et ses certitudes. Mais aussi Cristobal au monastère d'Iveron. Relation humaine et physique, ce lien entre tous ces personnages va déstabiliser en réalité les êtres. Mais à un moment, il faudra rentrer, quitter ce temple de l'âme, avec de nouvelles armes, et pour se protéger, afin d'affronter de nouveau la "vraie" vie et se reconstruire. C'est ce que le narrateur décidera de faire la mort dans l'âme, abandonnant Macarios sur son île de la virilité, abandonnant l'idéal de jouissance à ne "rien" faire, pour se frotter de nouveau à Paris, la dure, l'égoïste, l'individuelle. La mort de la mère du narrateur n'est plus uniquement un drame, elle est désormais un piédestal d'où s'élancer de nouveau dans la vie. Macarios l'a éclairé, sauvé, réveillé, et en somme, guidé. Julien reviendra à Paris, en sentant à nouveau sa mère à mes côtés. Sébastien Boussois est chercheur et consultant en relations internationales, associé à plusieurs centres de recherche internationaux. Auteur, conférencier, homme de médias, il a écrit de nombreux ouvrages de recherche et d'actualité, et intervient régulièrement en radio, dans la presse écrite et à la télévision pour commenter l'actualité. Universitaire, chercheur en sciences politiques, Sébastien Boussois se plonge dans la fiction depuis des années pour compenser le cadre littéraire que lui impose la recherche. Auteur de plusieurs romans, dont "La Digue" (éditions du Cygne), "La vie ne tient qu'à un fils (L'Harmattan), d'essais littéraires dont "D'encre et de marbre" (PAT), il continue à explorer le monde contemporain, à travers les questions d'identité, de quête personnelle et de spiritualité.

Par Sébastien Boussois
Chez Editions Champs Elysées-Deauville

|

Auteur

Sébastien Boussois

Editeur

Editions Champs Elysées-Deauville

Genre

Histoire des religions

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Macarios, mon ami prêtre par Sébastien Boussois

Commenter ce livre

 

Macarios, mon ami prêtre

Sébastien Boussois

Paru le 23/09/2025

150 pages

Editions Champs Elysées-Deauville

18,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782379391620
9782379391620
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.