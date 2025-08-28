Inscription
#Roman francophone

Obus et dentelles

Martine Gasnier

ActuaLitté
La Grande Guerre a été déclarée, privant le pays de ses hommes partis au front. Pour faire tourner l'industrie de l'armement, on a recours aux femmes. Tandis que ces munitionnettes fournissent un effort de guerre sans précédent, leurs soeurs, les midinettes, triment dans les ateliers de couture... Au nom de l'Union Sacrée, les sacrifices consentis par les ouvrières leur apparaîtront, au fil du temps, insupportables. La guerre s'éternise et, avec elle, la grande boucherie. En 1917, cédant à la lassitude, elles organiseront des manifestations dont l'importance inquiètera le gouvernement. Paris résonnera d'un mot d'ordre, expression d'une humanité bien abîmée par les combats. "Rendez-nous nos poilus ! " crieront ces pacifistes qui faisaient entendre leur voix pour la première fois. Au travers du destin d'Hélène et de Marguerite, héroïnes chacune à leur manière du roman, nous traversons une période que d'aucuns considèrent comme une première étape dans la libération de la femme, une étape souvent contrariée par le pouvoir politique.


Editions Zinedi -FG Communication

|

Auteur



Editeur



Genre

XXe siècle

Obus et dentelles



Paru le 28/08/2025

180 pages



18,90 €

9782848592770
