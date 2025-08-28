Grands cépages d'origine française

Un ouvrage de référence sur les 12 cépages stars du vignoble français. Ils sont tellement diffusés dans le monde qu'on les appelle des cépages " internationaux ", alors que leur origine est française : Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Gamay, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Chenin Blanc, Syrah et Cot (ou Malbec), Savagnin/Heida et Viognier. Histoire et origines des cépages, mentions historiques, étymologie des noms, vignobles et coup de coeur de l'auteur. Un ouvrage de référence sur les 12 cépages stars du vignoble français. Ils sont tellement diffusés dans le monde qu'on les appelle des cépages " internationaux ", alors que leur origine est française : Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Gamay, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Chenin Blanc, Syrah et Cot (ou Malbec), Savagnin/Heida et Viognier. Histoire de ces cépages, mentions historiques, étymologie des noms, origines et vignobles en France et dans le monde. Avec en supplément les coups de coeur de l'auteur : des suggestions de vins emblématiques issus des terroirs français, mais aussi quelques belles surprises venues d'ailleurs.