#Beaux livres

L'oeuvre de Guillermo del Toro

Considéré comme un maître du fantastique et de l'imaginaire, Guillermo del Toro se distingue par sa capacité à raviver le feu originellement magique du cinéma, son art de prédilection. Oscarisé pour La Forme de l'eau et Pinocchio, le réalisateur navigue depuis des décennies entre les genres, allant du drame historique à l'adaptation de comics, avec pour point central la figure du monstre au sens large. Chez del Toro, le monstre est généralement vecteur d'émancipation - un révélateur de notre humanité. Avec L'OEuvre de Guillermo del Toro. L'art magique du cinéma, l'auteur Paul Hébert explore de manière aussi érudite qu'accessible les multiples symboles qui tapissent la filmographie de ce cinéaste singulier. Références à l'alchimie et à l'occultisme, interprétations des couleurs, thèmes récurrents : chaque long-métrage est décortiqué avec minutie et nous révèle ses significations profondes.

Chez Third Editions

Genre

Cinéastes, réalisateurs

Paru le 11/09/2025

319 pages

29,90 €

9782377845507
