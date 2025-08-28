Inscription
#Bande dessinée jeunesse

Violette Tenebris

Marie Manand

Violette Ténébris, la princesse du Royaume des Ténèbres, n'a toujours pas rencontré son animal-totem. Et sans animal-totem, pas de pouvoirs ! Il ne lui reste plus que trois jours avant son 16e anniversaire pour le trouver. Elle pourrait enfifin être reconnue et acceptée par son peuple, qui la trouve bien trop bizarre, colorée et excentrique pour accéder un jour au trône... Violette décide donc de briser les règles ancestrales de la magie et d'aller à la recherche de son animal-totem elle-même, quitte à braver tous les dangers.

Par Marie Manand
Chez Jungle

|

Auteur

Marie Manand

Editeur

Jungle

Genre

BD jeunesse divers

Retrouver tous les articles sur Violette Tenebris par Marie Manand

Commenter ce livre

 

Violette Tenebris

Marie Manand

Paru le 28/08/2025

Jungle

13,95 €

9782822246354
© Notice établie par ORB
