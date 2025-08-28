Violette Tenebris

Violette Ténébris, la princesse du Royaume des Ténèbres, n'a toujours pas rencontré son animal-totem. Et sans animal-totem, pas de pouvoirs ! Il ne lui reste plus que trois jours avant son 16e anniversaire pour le trouver. Elle pourrait enfifin être reconnue et acceptée par son peuple, qui la trouve bien trop bizarre, colorée et excentrique pour accéder un jour au trône... Violette décide donc de briser les règles ancestrales de la magie et d'aller à la recherche de son animal-totem elle-même, quitte à braver tous les dangers.