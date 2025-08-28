Se libérer des traumas de l'enfance

LIBEREZ-VOUS DES BLESSURES DU PASSE POUR ENFIN VIVRE PLEINEMENT. Les approches classiques - ; thérapie par la parole, médicaments - ; ne suffisent souvent pas à aider les personnes ayant vécu un traumatisme dans l'enfance. Pourquoi ? Parce que ces traitements n'agissent pas sur le véritable coeur du problème : la dysrégulation neurologique, cet état où le système nerveux reste en alerte permanente. Or il est possible de s'en libérer, à condition d'apprendre à retrouver un état de régulation émotionnelle. Anna Runkle, alias Crappy Childhood Fairy (la " Fée de l'enfance pourrie "), partage dans ce livre des outils concrets et éprouvés pour reprendre le contrôle de son équilibre émotionnel et physique, se libérer des schémas automatiques liés au traumatisme, et ouvrir la porte à une vie plus apaisée et connectée. Vous découvrirez comment : - briser les comportements autodestructeurs ; - gérer les émotions fortes avec sérénité ; - renforcer votre capacité à nouer des relations authentiques ; - instaurer une Pratique Quotidienne (écriture, méditation) pour vous ancrer chaque jour dans un état régulé et dynamique... Anna Runkle est la créatrice de la méthode de guérison Crappy Childhood Fairy, une approche novatrice qui aide des personnes du monde entier à soulager les symptômes de leurs traumas et à transformer leur vie, qu'elles aient ou non accès à un accompagnement professionnel. Suivie par plus d'un million d'abonnés sur sa chaîne YouTube, son blog et ses programmes de coaching, elle partage les principes et les techniques qu'elle a développés avant tout pour surmonter ses propres symptômes de trouble de stress post-traumatique complexe.