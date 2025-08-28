Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Le langage secret de votre corps

Inna Segal, Esther Nicole Boughanem

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce livre est un guide de référence pour vous aider à comprendre comment vos émotions, vos expériences et vos pensées influencent votre santé physique, mentale et émotionnelle. Inna Segal répertorie ici les maladies, les organes, les émotions et les systèmes physiologiques pour vous aider à mieux comprendre l'origine de vos symptômes et à décrypter les messages que votre corps vous envoie à travers vos douleurs. En plus des nombreux remèdes de guérison et exercices qu'elle vous propose d'appliquer pour vous soulager, l'auteure présente également toutes les couleurs avec leurs propriétés curatives et explique comment les intégrer dans votre quotidien pour votre mieux-être. A la fois dictionnaire et guide pratique, simple et facile d'accès, ce livre est l'outil idéal pour réfléchir et agir concrètement afin d'améliorer votre santé.

Par Inna Segal, Esther Nicole Boughanem
Chez Guy Trédaniel Editions

|

Auteur

Inna Segal, Esther Nicole Boughanem

Editeur

Guy Trédaniel Editions

Genre

Autres techniques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le langage secret de votre corps par Inna Segal, Esther Nicole Boughanem

Commenter ce livre

 

Le langage secret de votre corps

Inna Segal trad. Esther Nicole Boughanem

Paru le 28/08/2025

341 pages

Guy Trédaniel Editions

11,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782813234711
9782813234711
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden IA : Co-créateur de Siri ou habile conteur ? Le cas Luc Julia passé au crible
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.