Le langage secret de votre corps

Ce livre est un guide de référence pour vous aider à comprendre comment vos émotions, vos expériences et vos pensées influencent votre santé physique, mentale et émotionnelle. Inna Segal répertorie ici les maladies, les organes, les émotions et les systèmes physiologiques pour vous aider à mieux comprendre l'origine de vos symptômes et à décrypter les messages que votre corps vous envoie à travers vos douleurs. En plus des nombreux remèdes de guérison et exercices qu'elle vous propose d'appliquer pour vous soulager, l'auteure présente également toutes les couleurs avec leurs propriétés curatives et explique comment les intégrer dans votre quotidien pour votre mieux-être. A la fois dictionnaire et guide pratique, simple et facile d'accès, ce livre est l'outil idéal pour réfléchir et agir concrètement afin d'améliorer votre santé.