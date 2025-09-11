Inscription
Voyage au coeur des Unités pour malades difficiles

Laurent Layet

Que faire des égarés, de ceux que l'on appelle les " fous " ? Que faire de ceux qui souffrent de sévères troubles mentaux, perdus dans une société dont ils n'ont pas les codes ? Comment les aider ? Le peut-on seulement ? Et pour les plus inquiétants comment les empêcher de récidiver quand ils ont tué ? C'est à toutes ces questions et à bien d'autres que tente de répondre le docteur Laurent Layet. A travers un récit d'une grande force, ce psychiatre expert auprès des tribunaux, relate le quotidien des Unités pour malades difficiles, les UMD, ces structures peu connues du grand public et souvent oubliées des pouvoirs publics. Il nous plonge dans cet univers glaçant où se côtoient des individus cassés par la vie, abandonnés par la raison, parfois touchants dans leur solitude, dans leur incapacité à exprimer leur détresse, leur douleur profonde. Comme Monsieur D. , ce mastodonte de 140 kilos de plus de deux mètres qui incarne à lui seul les incohérences d'un système psychiatrique à bout de souffle. Comme Mamadou Traoré, " l'enfant sacré ", " le tueur des parkings ", qui effaçait à mains nues, du visage de ses victimes, tout signe d'humanité avec une telle force que les enquêteurs pensaient qu'il utilisait une batte de baseball ! " L'évanescence des élans humanistes et des grands discours sur la bientraitance qui se consument dans les flammes de la peur (...) ", écrit le docteur Layet, car ce livre, entend aussi tirer la sonnette d'alarme sur la gestion parfois indigne de ce type d'établissement censée contenir la folie. Un récit dont le lecteur ne ressort pas indemne.

Par Laurent Layet
Chez Mareuil éditions

Auteur

Laurent Layet

Editeur

Mareuil éditions

Genre

Exercice médicale

Voyage au coeur des Unités pour malades difficiles

Laurent Layet

Paru le 25/09/2025

Mareuil éditions

21,00 €

9782372544344
