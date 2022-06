L'Italie de Botticelli à Bonaparte

Pendant près de 400 ans, la péninsule est un des principaux foyers de la vie économique, artistique et scientifique de l'Europe. Cette deuxième édition refondue de L'Italie de Boticcelli à Bonaparte présente les structures et les continuités du destin national de l'Italie à travers la succession des esthétiques et des dominations. Il s'agit également d'une réhabilitation de l'Italie de Monteverdi et de Galilée, de Goldoni et de Volta. La Renaissance. Au temps de l'"équilibre italien". Guerres d'Italie et leçons de l'histoire. Techniques italiennes. Cartes économiques et conjoncture. Retour vers l'Antiquité? La culture italienne au temps de la Renaissance. Floraison artistique. L'Age baroque. Un dossier controversé. L'effacement politique. L'économie : de la prospérité au repli. La culture : éclat et excès. Les Lumières. Le temps et l'espace des Lumières. Démographie et économie. Aspects culturels. Un esprit nouveau. Les réformes.