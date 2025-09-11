Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet

Les complots pour tuer Hitler

Richard Dargie

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce livre c'est l'histoire de toutes les tentatives documentées pour assassiner le Führer, une histoire de réunions secrètes dans des champs gelés, de bombes cachées dans des valises, de conspirations contre sa vie, avec un casting diversifié qui comprend des soldats, des politiciens de haut rang, des résistants, des enseignants, des théologiens et même d'un humble charpentier. Richard Dargie reconstitue les plus de 30 tentatives avortées de démanteler la machine nazie en lui coupant la tête, mais aussi les mesures de sécurité qui le protégeaient et les châtiments brutaux infligés aux conspirateurs. Mais il raconte également la chance pure, et parfois grotesque, qui a conduit Hitler à croire qu'il était indestructible.

Par Richard Dargie
Chez Gremese International

|

Auteur

Richard Dargie

Editeur

Gremese International

Genre

ouvrages généraux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les complots pour tuer Hitler par Richard Dargie

Commenter ce livre

 

Les complots pour tuer Hitler

Richard Dargie

Paru le 16/10/2025

Gremese International

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782366774221
9782366774221
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.