Les complots pour tuer Hitler

Ce livre c'est l'histoire de toutes les tentatives documentées pour assassiner le Führer, une histoire de réunions secrètes dans des champs gelés, de bombes cachées dans des valises, de conspirations contre sa vie, avec un casting diversifié qui comprend des soldats, des politiciens de haut rang, des résistants, des enseignants, des théologiens et même d'un humble charpentier. Richard Dargie reconstitue les plus de 30 tentatives avortées de démanteler la machine nazie en lui coupant la tête, mais aussi les mesures de sécurité qui le protégeaient et les châtiments brutaux infligés aux conspirateurs. Mais il raconte également la chance pure, et parfois grotesque, qui a conduit Hitler à croire qu'il était indestructible.