Le trésor des lettres

Dominique Torti

ActuaLitté
Un bel album cartonné grand format, conçu par une enseignante, pour que les enfants de 5 ans et plus découvrent et mémorisent, de manière ludique, des lettres et leurs sons, et commencent à lire des mots. Grâce à l'histoire Le trésor des lettres, l'enfant mémorise les lettres et le son qu'elles produisent , puis découvre le fonctionnement des syllabes . Des défis l'attendent à chaque page pour l'aider à comprendre l'histoire et à jouer au détective ! Résumé de l'histoire : Une mystérieuse pyramide a été découverte dans la jungle. Eliot et Lulu tentent de déchiffrer l'énigme gravée sur sa porte. Afin de percer les secrets de la pyramide, les deux aventuriers vont se lancer dans une folle chasse au trésor. Aide-les à résoudre cette énigme ! Cette histoire pleine de rebondissements permet à l'enfant d'apprendre de façon ludique à : distinguer des lettres à la graphie et/ou au sons proches (b et d, p et q...) identifier et dire les différents sons de certaines lettre s (s, c, g, z, y, w, x...) découvrir des sons complexes : ch, ou, un... comprendre qu' un son peut être formé par des lettres différentes (k, q, c...)

Par Dominique Torti
Chez Ecole vivante

|

Auteur

Dominique Torti

Editeur

Ecole vivante

Genre

Ecriture, lecture

Le trésor des lettres

Dominique Torti

Paru le 11/09/2025

80 pages

Ecole vivante

17,50 €

ActuaLitté
9782366381474
© Notice établie par ORB
