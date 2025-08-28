TOC : Vivre avec et s'en libérer

Un ouvrage offrant une approche à la fois scientifique et pratique pour vivre avec les TOC et, surtout, s'en libérer. Cet ouvrage est destiné à ceux qui souffrent de troubles obsessionnels compulsifs (TOC) ou qui cherchent à mieux comprendre ces symptômes. A travers ce livre, les auteurs offrent une approche à la fois scientifique et pratique pour vivre avec les TOC et, surtout, pour s'en libérer. Le livre explore les causes profondes de ces troubles, les mécanismes psychologiques qui les alimentent, ainsi que des techniques efficaces pour diminuer leur impact sur la vie quotidienne. Elie Hantouche, psychiatre et spécialiste des troubles anxieux, et Vincent Trybou, psychothérapeute, proposent des conseils et des stratégies fondées sur des approches cognitivo-comportementales, des exercices pratiques et des témoignages. Cet ouvrage vise à démystifier les TOC, à rassurer ceux qui en souffrent et à leur fournir des outils concrets pour les surmonter, dans le but d'améliorer leur qualité de vie et de retrouver la paix intérieure.