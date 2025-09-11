Inscription
A la rencontre des mini-mammifères

Brian Lies, Melissa Stewart

Musaraigne étrusque, Ecureuil volant nain du Japon, Tarsier des Philippines, Kitti à nez de porc, Galago moholi, Tenrec-hérisson, Gerboise naine à trois doigts, Microcèbe de Mme Berthe... Pour mieux connaître les plus petits mammifères vivant sur notre planète, elle-même point minuscule dans l'immensité de l'Univers. Installée dans le Massachusetts, Melissa Stewart a publié... plus de deux cents documentaires pour enfants. Animaliers pour la plupart, ces albums lui ont valu plusieurs prix sans que nul d'entre eux à ce jour n'ait été traduit en français ! Alliant rigueur scientifique et humour, son texte, rendu accessible aux jeunes lecteurs dès 5 ans, intéressera tous les curieux, petits et grands, d'une faune mal connue. Auteur, dans la même collection, de Vite, vite, vite, Ours nous invite ! , Brian Lies est aussi l'illustrateur de " Entrez donc ! " dit Wombat. La qualité de ses acryliques et la précision de son trait sont une fois encore au rendez-vous de ce nouvel album. Qui propose, parmi autres atouts, la rigoureuse reproduction au format tel des petits mammifères en question, rendus d'autant plus expressifs qu'ils sont campés dans des situations pleines de drôlerie.

Par Brian Lies, Melissa Stewart
Chez Le Genévrier éditions

Auteur

Brian Lies, Melissa Stewart

Editeur

Le Genévrier éditions

Genre

Animaux sauvages

A la rencontre des mini-mammifères

Brian Lies, Melissa Stewart

Paru le 11/09/2025

48 pages

Le Genévrier éditions

16,00 €

Scannez le code barre 9782362901720
9782362901720
© Notice établie par ORB
plus d'informations

