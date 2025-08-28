15 minutes Yoga

Inscription
Un guide pratique conçu pour intégrer les bienfaits du yoga dans un quotidien souvent trop chargé. Le livre vous propose 4 séries d'exercices dont les mouvements sont détaillés avec une extrême précision. A la fin de chaque série, un dépliant couleur reprend la série d'exercices, les rendant ainsi visibles en un seul coup d'? il. Vous prenez alors le temps d'étudier les postures en détail et de vous familiariser avec les mouvements. Le DVD d'accompagnement, d'une durée de 60 min, vous aide lors de vos exercices quotidiens, exactement comme si vous aviez un professeur à domicile. Découpé en 4 programmes de 15 min chacun, vous suivez, étape par étape, et en temps réel, l'évolution des mouvements et la façon de les enchaîner convenablement. Chaque position, filmée sous différents angles, vous permet d'adopter immédiatement la posture correcte.

Auteur

Louise Grime

Editeur

Le Courrier du Livre

Genre

Yoga

