Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

Belles et insatiables

Max Sulfur

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Max Sulfur propose des planches détaillées avec son trait rond aux courbures généreuses (...) Le dessin réaliste est remarquable de détails, on se rapprocherait presque du travail de Terry Dodson... " - 1001BD. com Déjà le quatrième opus pour la série Kiff où l'appétit sexuel d'une belle brochette de demoiselles aux formes épanouies est décidément insatiable. Cette fois-ci, c'est Alexi, professeur de latin, qui poursuit les (més)aventures féminines en étant leur jouet sexuel. Héros malgré lui, il tient néanmoins la distance malgré l'imagination sans bornes de ses belles "tortionnaires" . Soyez au plus proche de l'action et ne perdez rien des envies soudaines de ces femmes pulpeuses et débordantes d'énergie aux prises d'initiatives certaines. Cet album comblera toutes les attentes des lecteurs des trois premiers opus, tout en donnant un parfait échantillon aux retardataires qui n'auront pas encore commencé la série car on peut parfaitement commencer son intronisation avec ces Belles & Insatiables tentatrices

Par Max Sulfur
Chez Tabou Editions

|

Auteur

Max Sulfur

Editeur

Tabou Editions

Genre

Erotique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Belles et insatiables par Max Sulfur

Commenter ce livre

 

Belles et insatiables

Max Sulfur

Paru le 11/09/2025

56 pages

Tabou Editions

17,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782359542226
9782359542226
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.