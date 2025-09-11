Belles et insatiables

"Max Sulfur propose des planches détaillées avec son trait rond aux courbures généreuses (...) Le dessin réaliste est remarquable de détails, on se rapprocherait presque du travail de Terry Dodson... " - 1001BD. com Déjà le quatrième opus pour la série Kiff où l'appétit sexuel d'une belle brochette de demoiselles aux formes épanouies est décidément insatiable. Cette fois-ci, c'est Alexi, professeur de latin, qui poursuit les (més)aventures féminines en étant leur jouet sexuel. Héros malgré lui, il tient néanmoins la distance malgré l'imagination sans bornes de ses belles "tortionnaires" . Soyez au plus proche de l'action et ne perdez rien des envies soudaines de ces femmes pulpeuses et débordantes d'énergie aux prises d'initiatives certaines. Cet album comblera toutes les attentes des lecteurs des trois premiers opus, tout en donnant un parfait échantillon aux retardataires qui n'auront pas encore commencé la série car on peut parfaitement commencer son intronisation avec ces Belles & Insatiables tentatrices