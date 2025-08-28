Au pays des épouvantails, pas facile d'être un clown ! Gribouille la citrouille est la seule citrouille qui n'aime pas Halloween. Elle déteste faire peur et rêve de faire rire. Lorsque son père lui apprend qu'elle va devoir devenir épouvantail comme lui et effrayer les gens, Gribouille décide de se rebeller en devenant la première citrouille drôle ! Avec Graines de Demain, les fruits et légumes se transforment en héros des potagers et des vergers, embarquant les enfants dans des aventures ludiques et éducatives. Chaque tome inclut des jeux intéractifs et une recette illustrée, pour les initier à l'éducation alimentaire tout en s'amusant. Cette collection montre aux enfants que les plus belles histoires poussent juste sous leurs yeux ! Pourquoi les enfants (et les parents) l'adorent : - Des histoires immersives et pleines d'aventure : Chaque tome transporte les enfants dans un univers captivant où les fruits et légumes deviennent de véritables héros. - Des personnages attachants et marquants : Les fruits et légumes sont personnifiés et facilement identifiables pour créer un lien affectif et faciliter la mémorisation. - Un apprentissage qui passe par le jeu : Jeux, quiz et anecdotes amusantes pour apprendre tout en s'amusant ! : ) - Une recette illustrée en pas à pas (et disponible en vidéo), pour passer de l'inspiration à l'action ! - Un format adapté aux jeunes lecteurs : Petit, léger, coloré et facile à manipuler : parfait pour les petites mains et les bibliothèques d'enfant.