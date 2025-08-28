Inscription
#Essais

Les mystères sont des clartés éblouissantes

François Garagnon, Augustin Guillerand

ActuaLitté
Augustin Guillerand, moine chartreux du XXe siècle, fut un maître du silence intérieur et de la vie contemplative. Son oeuvre méconnue (condensée ici dans sa part la plus intense et la plus pure) puise dans l'expérience mystique pour rappeler que le silence n'est pas absence, mais présence habitée. Il y explore l'union profonde avec Dieu au coeur même de l'âme, lieu de vérité, de paix et d'amour. A travers une langue limpide et habitée, et de stimulantes paroles d'éveil, Dom Augustin Guillerand invite à une expérience vivante de Dieu, à la fois refuge et lumière dans les épreuves. Son discernement libère des illusions compensatrices et conduit vers l'essentiel. Une voix aimante autant qu'exigeante, d'une profondeur douce et ferme, pour rejoindre son intériorité et réhabiliter ses fondamentaux.

Par François Garagnon, Augustin Guillerand
Chez Monte-Cristo

|

Auteur

François Garagnon, Augustin Guillerand

Editeur

Monte-Cristo

Genre

Prière et spiritualité

Les mystères sont des clartés éblouissantes

Augustin Guillerand

Paru le 28/08/2025

64 pages

Monte-Cristo

14,00 €

9782488397032
