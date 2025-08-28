Les mystères sont des clartés éblouissantes

Augustin Guillerand, moine chartreux du XXe siècle, fut un maître du silence intérieur et de la vie contemplative. Son oeuvre méconnue (condensée ici dans sa part la plus intense et la plus pure) puise dans l'expérience mystique pour rappeler que le silence n'est pas absence, mais présence habitée. Il y explore l'union profonde avec Dieu au coeur même de l'âme, lieu de vérité, de paix et d'amour. A travers une langue limpide et habitée, et de stimulantes paroles d'éveil, Dom Augustin Guillerand invite à une expérience vivante de Dieu, à la fois refuge et lumière dans les épreuves. Son discernement libère des illusions compensatrices et conduit vers l'essentiel. Une voix aimante autant qu'exigeante, d'une profondeur douce et ferme, pour rejoindre son intériorité et réhabiliter ses fondamentaux.