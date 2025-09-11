Inscription

#Essais

Welcome back to work

Maryline Machu-Combalot

ActuaLitté
Toutes les clés pour un retour serein au travail après un burn-out Le retour au travail après un burn-out n'est pas un retour ordinaire ! Comment ne pas ressentir une appréhension, voire une réelle anxiété quand on songe à la reprise. Ce livre a pour but de lever les doutes et les inquiétudes en répondant à tous les questionnements inévitables dans cette situation. Maryline Machu-Combalot est coach en entreprise, spécialiste des stratégies d'accompagnement et de prévention du burn-out. Elle a élaboré un parcours en 6 étapes incontournables pour réussir son retour en entreprise après un burn-out et éviter la rechute. Grâce à une structure claire, le cheminement est concret, réaliste et éprouvé. Il s'appuie sur des témoignages de retours réussis et des retours d'expériences d'experts. Le livre sera également ponctué d'encadrés pratiques Entreprise afin que la personne en burn-out ait connaissance des différents outils mobilisables par l'entreprise pour un retour dans les meilleures conditions. Ce livre est le soutien dont toute personne, en burn-out, a besoin pour se projeter et organiser sereinement son retour en entreprise.






Auteur

Maryline Machu-Combalot

Editeur

Vuibert

Genre

Carrière et réussite





Paru le 11/09/2025

224 pages



22,00 €


9782311629590

