#Essais

Pourquoi voyager ?

Sylvain Venayre

ActuaLitté
Pourquoi voyager ? 17 leçons du XIXe ? siècle Le XIXesiècle nous a légué un imaginaire qui, ancré dans le romantisme, commande encore en grande partie le sens de nos flâneries à travers le monde. Que cet imaginaire ait accompagné la mondialisation du tourisme, résisté à la prise de conscience écologique actuelle et aux conséquences de la pandémie de 2020 dit assez sa puissance d'entraînement. En célébrant la poésie des départs et le goût des rencontres, la littérature de voyages qui s'est inventée à cette époque influence encore profondément nos désirs. Connaître cette histoire nous permet de mieux comprendre ceux-ci et, peut-être, de les orienter autrement. C'est à quoi nous invite ici Sylvain Venayre, d'une façon d'autant plus plaisante que, pendant plus d'un siècle, la restitution littéraire et savante de l'envie de voyages a été l'oeuvre des meilleurs esprits. Chateaubriand, Stendhal, Michelet, Flaubert, Gautier, Verne, Rimbaud, Conrad sont ici, avec d'autres, nos guides dans une histoire plus ambiguë qu'il n'y paraît.

Par Sylvain Venayre
Chez CNRS

|

Auteur

Sylvain Venayre

Editeur

CNRS

Genre

Ouvrages généraux

Pourquoi voyager ?

Sylvain Venayre

Paru le 11/09/2025

250 pages

CNRS

24,00 €

ActuaLitté
9782271155153
© Notice établie par ORB
