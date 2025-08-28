Inscription
Beyond two fates

PD Turner

En 2089, l'Oasis règne toujours sur les survivants de l'humanité, promettant la paix au prix du silence des émotions. Mais cette paix est un mensonge. Après avoir été capturée par les Ghosts, Nabi a découvert un monde que la puce EmoLink lui avait toujours caché : un monde où l'on ressent, où l'on pleure, où l'on aime, quitte à en souffrir. Désormais libre, elle s'est alliée à ceux qu'elle considérait comme ses ennemis, et surtout à Valentine — l'ami de son frère, le garçon revenu d'entre les morts, porteur de trop de secrets. Déchirée entre ses sentiments et sa soif de vérité, Nabi comprend que tout ce qu'elle croyait savoir s'effondre. EmoLink n'est pas là pour protéger. L'Oasis n'est pas là pour sauver. Il est temps de faire tomber le système et de laisser la vérité s'élever. Mais pour détruire EmoLink, ils doivent retourner là où tout a commencé. Infiltrations, combats, trahisons : la guerre approche, et elle est plus risquée qu'ils ne l'auraient imaginé. Car avant de pouvoir affronter l'Oasis, Nabi devra affronter Valentine — et les vérités qu'il a longtemps gardées sous silence. Pardonner. Aimer. Résister. Et peut-être tout perdre, encore une fois.

Par PD Turner
Chez Céleste

PD Turner

Céleste

Mondes futuristes

Paru le 28/08/2025

19,90 €

9782487392403
