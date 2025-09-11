L'arabe confus

Dans ce livre très personnel, Sofiane Si Merabet interroge ses racines franco-algériennes et pose des questions qui résonnent fort dans notre société actuelle. Que veut dire être arabe aujourd'hui ? Et pourquoi cette confusion dans les têtes ? Ces contradictions de liens, de lieux, d'héritages, qui brouillent l'identité et perd les individus ? Sofiane Si Merabet, créateur du compte Instagram " The Confused Arab ", tente de faire la lumière dans ce brouillard. Entre souvenirs personnels et analyses générationnelles, il réunit ici avec audace les fragments qui font ce qu'il est. Et, de Paris à Dubaï en passant par Alger, dessine les contours de l'arabe du futur... " Sofiane Si Merabet, un "Stéphane Bern" du monde arabe. " France culture