Les symphonies du hasard

Un livre qui bouscule nos certitudes, à travers des expériences sur le lien entre la conscience et la matière Bernard Blancan, auteur de plusieurs livres dont Secrets de sourcier, poursuit ses recherches et explore les dimensions conscience / matière avec d'étonnantes découvertes concernant le temps et le hasard. Au cours de cette exploration expérimentale, nous déconstruirons le hasard, le solliciterons pour le faire parler, jouerons avec l'espace et le temps, le plus naturellement du monde. Nous l'interrogerons sur la naissance, la mort, le désir qui guide nos vies. Nous dompterons le vertige de la remise en cause de nos connaissances. Le lecteur sera aussi invité à des expériences de mesure facilement reproductibles, de chez lui pour " voir pour croire " ! Ce livre se situe à la croisée de la physique quantique, de la philosophie du hasard et des phénomènes inexpliqués, avec une approche expérimentale et empirique.