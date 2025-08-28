Inscription
#Essais

38 idées concrètes pour engager vos équipes

Anaïs Georgelin

ActuaLitté
Le manque de sens au travail est devenu le mal du siècle. Silencieuses ou bruyantes, les démissions se multiplient, le turnover et le burn-out explosent. Pourtant, malgré les alertes, les organisations peinent encore à s'attaquer au problème. Fruit de dix années d'investigation, de rencontres et d'expérimentations, ce livre décrypte les idées reçues, met en lumière les paradoxes du monde du travail et met à disposition une boîte à outils pragmatique pour repenser notre manière de travailler. Conçu pour les dirigeants, RH, managers, ce livre propose 38 idées concrètes pour revisiter nos certitudes et engager ses équipes d'une toute nouvelle manière.

Par Anaïs Georgelin
Chez Eyrolles

|

Auteur

Anaïs Georgelin

Editeur

Eyrolles

Genre

Management

38 idées concrètes pour engager vos équipes

Anaïs Georgelin

Paru le 28/08/2025

Eyrolles

21,00 €

ActuaLitté
9782416020087
