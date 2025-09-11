Inscription
#Roman jeunesse

Le lieu sans étoiles

Erin Hunter, Aude Carlier, Owen Richardson, Dave Stevenson

ActuaLitté
LE CLAN DES ETOILES RESTE MUET... A-T-IL ABANDONNE LES GUERRIERS POUR TOUJOURS ? Les clans n'entendent plus la voix de leurs ancêtres. Les signes ont cessé et les appels des guérisseurs demeurent sans réponses. Et alors que le Clan des Etoiles reste silencieux, une force malveillante grandit dans l'ombre. Poil d'Ecureuil a disparu, emportée par l'imposteur. Pour la retrouver, les guerriers devront s'aventurer au coeur de la Forêt Sombre, un lieu oublié où se terrent les âmes des traîtres et des criminels. Dans ce monde rempli de ténèbres, rien n'est ce qu'il paraît... et le moindre faux pas pourrait faire basculer le destin des clans à jamais.

Par Erin Hunter, Aude Carlier, Owen Richardson, Dave Stevenson
Chez Pocket

|

Auteur

Erin Hunter, Aude Carlier, Owen Richardson, Dave Stevenson

Editeur

Pocket

Genre

Pocket jeunesse

Le lieu sans étoiles

Erin Hunter trad. Aude Carlier

Paru le 11/09/2025

314 pages

Pocket

16,20 €

Scannez le code barre 9782266342070
9782266342070
© Notice établie par ORB
