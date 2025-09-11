Le lieu sans étoiles

LE CLAN DES ETOILES RESTE MUET... A-T-IL ABANDONNE LES GUERRIERS POUR TOUJOURS ? Les clans n'entendent plus la voix de leurs ancêtres. Les signes ont cessé et les appels des guérisseurs demeurent sans réponses. Et alors que le Clan des Etoiles reste silencieux, une force malveillante grandit dans l'ombre. Poil d'Ecureuil a disparu, emportée par l'imposteur. Pour la retrouver, les guerriers devront s'aventurer au coeur de la Forêt Sombre, un lieu oublié où se terrent les âmes des traîtres et des criminels. Dans ce monde rempli de ténèbres, rien n'est ce qu'il paraît... et le moindre faux pas pourrait faire basculer le destin des clans à jamais.