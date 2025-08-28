Inscription
#Imaginaire

La clef des songes

Jean-Pierre Goux

ActuaLitté
Face à la menace, la Révolution bleue entre en résistance... et se met à rêver. Après avoir enflammé les coeurs et fédéré les populations aux quatre coins du globe, la Révolution bleue devient la cible des régimes autoritaires et d'obscures puissances. Mais loin de céder, elle s'organise, portée par une force inédite : celle des rêves. Des songes puissants, porteurs d'une vision radicalement nouvelle pour l'humanité et la Terre. A mesure que l'étau se resserre et que les crises écologiques s'aggravent, Lucy, Abel et la petite Janie n'ont plus qu'un seul espoir : percer le mystère qui hante l'humanité depuis l'Antiquité. Qui murmure dans nos nuits ? Que veulent nous dire ces voix ? La Clef des songes est un roman haletant à la croisée des mondes, où les secrets enfouis de Carl Gustav Jung et du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry côtoient les arcanes du Vatican, les visions du peintre Yves Klein et les énigmes du mathématicien Alexandre Grothendieck dans une fresque vertigineuse mêlant géopolitique, science et sagesses anciennes. L'auteur nous invite à assister à la naissance d'Homo biospheris, possible héritier d'Homo sapiens et clef d'un futur enthousiasmant. Et vous, qu'oseriez-vous pour un monde plus bleu ? Homo biospheris a besoin de vos rêves ! Un roman d'aventure d'une rare intensité !

Par Jean-Pierre Goux
Chez Eyrolles

|

Auteur

Jean-Pierre Goux, Jean-Pierre Goux

Editeur

Eyrolles

Genre

Science-fiction

La clef des songes

Jean-Pierre Goux

Paru le 28/08/2025

392 pages

Eyrolles

22,90 €

9782416019920
© Notice établie par ORB
