L'agenda 2026 pour une année douce et de bonne humeur, avec Mathou ! 156 000 exemplaires vendus (8 éditions depuis 2018) Grâce à l'agenda 2026 de Mathou, donnez à votre année des couleurs, de la bonne humeur et du pep's ! Une double-page par semaine avec des conseils, des citations toujours bien senties, des petits challenges pour toujours voir le verre à moitié plein, et des illustrations inédites pour animer les pages de chaque mois. Vacances, rendez-vous professionnels, soirées endiablées, notez tout, même les non-résolutions, les envies et les rêves rien qu'à vous ! En 2026, tout ira bien (ou presque) ! Agenda relié, avec tranchefile, signet et élastique, stickers et une "pochette à n'importe quoi"

Par Mathou
Chez First

|

Auteur

Mathou

Editeur

First

Genre

Réussite personnelle

Agenda Joyeux Journal

Mathou

Paru le 28/08/2025

208 pages

First

14,95 €

