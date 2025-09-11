Et si l'aventure existait encore ? Dans un monde qui semble déjà totalement cartographié, certains continuent de repousser les limites. Des glaces de l'Antarctique aux sables du désert de Gobi, des jungles impénétrables aux fonds marins, jusqu'aux conns de l'espace, huit explorateurs hors du commun nous embarquent dans leurs expéditions les plus spectaculaires. A travers leurs récits, ils nous relient à l'essence même de ce qui fait de nous des êtres vivants. C'est dans l'aventure que certains retrouvent le soufe de la liberté, le vertige de l'inconnu, et l'envie de créer du sens là où tout semble gé. Chaque récit est un voyage autant physique que littéraire, un acte de dépassement de soi, une manière de faire de sa vie une oeuvre en mouvement. Ouvrage édité sous l'égide de la Société des Explorateurs Français. Préface de son président, Olivier Archambeau.