#Essais

L'année de la défense nationale

Benoît Durieux

ActuaLitté
ADN 2026, une analyse synthétique des événements géopolitiques majeurs survenus en 2024. Cette 3e édition de l'ADN traite d'événements majeurs ayant marqué l'année 2024 : l'élection américaine et ses conséquences sur les relations transatlantiques et le rôle de l'OTAN, la poursuite de la guerre en Ukraine, l'évolution de la situation en Syrie et au Moyen Orient, la transformation de la présence militaire française en Afrique. Elle propose des regards d'experts et des analyses synthétiques fondés sur des documents de référence (extraits de rapports ociels, doctrine, loi, discours, etc.) qui mettent l'accent sur les enjeux de défense et de sécurité par le biais d'articles structurés de manière homogène : - de défense et de sécurité par le biais d'articles structurés de manière homogène : - un rappel du contexte ; - l'analyse du document et de sa problématique centrale ; - Une mise en perspective ; Les articles sont illustrés par des cartes, des graphiques ou des chronologies émanant d'auteurs reconnus issus du monde académique et du monde militaire, les différentes contributions présentent ainsi tant la vision d'universitaires que celle de praticiens.

Par Benoît Durieux
Chez La Documentation Française

|

Auteur

Benoît Durieux

Editeur

La Documentation Française

Genre

Histoire militaire

L'année de la défense nationale

Benoît Durieux

Paru le 25/09/2025

250 pages

La Documentation Française

24,90 €

ActuaLitté
9782111741164
