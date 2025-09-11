Les mathématiques en pédagogie Montessori de la PS à la GS

Cet ouvrage permet aux enseignants de maternelle (PS, MS, GS) de mettre en oeuvre la pédagogie Montessori dans le domaine des mathématiques ( numération, formes et grandeur ). Objectifs pédagogiques - Mettre en oeuvre la pédagogie Montessori dans le domaine des mathématiques. - Numération, les 4 opérations, Formes et grandeur. Points forts - Fait le lien entre toutes les activités Montessori de maths et met en évidence la progression. - Fait le lien avec le programme de l'école maternelle et du cycle 2. + 50 fiches de présentation des activités Descriptif technique Guide illustré de photos en 4 parties : 1. Principes clés de l'apprentissage des maths en Montessori et mise en place. 2. Formes et grandeurs en pédagogie Montessori. 3. Numération en pédagogie Montessori. 4. Fiches de présentation pour chaque matériel.