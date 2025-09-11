Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Les mathématiques en pédagogie Montessori de la PS à la GS

Marguerite Morin, Marilyne Maugin, Armelle Peyron

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cet ouvrage permet aux enseignants de maternelle (PS, MS, GS) de mettre en oeuvre la pédagogie Montessori dans le domaine des mathématiques ( numération, formes et grandeur ). Objectifs pédagogiques - Mettre en oeuvre la pédagogie Montessori dans le domaine des mathématiques. - Numération, les 4 opérations, Formes et grandeur. Points forts - Fait le lien entre toutes les activités Montessori de maths et met en évidence la progression. - Fait le lien avec le programme de l'école maternelle et du cycle 2. + 50 fiches de présentation des activités Descriptif technique Guide illustré de photos en 4 parties : 1. Principes clés de l'apprentissage des maths en Montessori et mise en place. 2. Formes et grandeurs en pédagogie Montessori. 3. Numération en pédagogie Montessori. 4. Fiches de présentation pour chaque matériel.

Par Marguerite Morin, Marilyne Maugin, Armelle Peyron
Chez Nathan

|

Auteur

Marguerite Morin, Marilyne Maugin, Armelle Peyron

Editeur

Nathan

Genre

Mathématiques et sciences

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les mathématiques en pédagogie Montessori de la PS à la GS par Marguerite Morin, Marilyne Maugin, Armelle Peyron

Commenter ce livre

 

Les mathématiques en pédagogie Montessori de la PS à la GS

Marguerite Morin, Marilyne Maugin, Armelle Peyron

Paru le 18/09/2025

208 pages

Nathan

29,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782095053352
9782095053352
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.