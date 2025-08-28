Comprendre le leadership avec la série Game of Thrones

Et si Jon Snow, Daenerys Targaryen et Tyrion Lannister avaient quelque chose à nous apprendre sur le leadership ? Version augmentée du Petit traité de management : pour les habitants d'Essos, de Westeros et d'ailleurs, ce livre vous invite à (re)plonger dans l'univers de Game of Thrones pour mieux comprendre le leadership et les logiques, complémentaires et contradictoires, qui le caractérisent. Jon Snow, Tyrion Lannister et Daenerys Targaryen n'ont pas seulement gagné des batailles et gouverné des collectifs : ils incarnent, chacun à leur manière, l'une des trois formes pures de légitimité qui sont à la source du leadership - la tradition, la rationalité et le charisme. Ils nous offrent surtout l'occasion de nous interroger sur ce qui pousse un groupe à suivre un individu, librement et sans contrainte ; et sur ce qui se passe lorsque cette légitimité vacille. En explorant les ressorts du leadership à travers ces trois figures emblématiques de la série, l'ouvrage ouvre un espace de réflexion critique sur notre monde contemporain et les figures du leadership qui le traversent - des leaders inspirants, mais aussi, parfois, impuissants, voire inquiétants. Car cette nouvelle édition, qui inclut la dernière saison de la série, explore également ce que l'exercice du leadership peut avoir de sombre, de dangereux, voire de destructeur. Un essai accessible, ludique et rigoureux, où les fictions d'Essos et de Westeros croisent certaines des grandes théories de la sociologie et du management pour éclairer les défis très actuels de celles et ceux qui veulent - ou doivent - guider les autres.