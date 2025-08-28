Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Comprendre le leadership avec la série Game of Thrones

Cyrille Sardais, Marine Agogué

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Et si Jon Snow, Daenerys Targaryen et Tyrion Lannister avaient quelque chose à nous apprendre sur le leadership ? Version augmentée du Petit traité de management : pour les habitants d'Essos, de Westeros et d'ailleurs, ce livre vous invite à (re)plonger dans l'univers de Game of Thrones pour mieux comprendre le leadership et les logiques, complémentaires et contradictoires, qui le caractérisent. Jon Snow, Tyrion Lannister et Daenerys Targaryen n'ont pas seulement gagné des batailles et gouverné des collectifs : ils incarnent, chacun à leur manière, l'une des trois formes pures de légitimité qui sont à la source du leadership - la tradition, la rationalité et le charisme. Ils nous offrent surtout l'occasion de nous interroger sur ce qui pousse un groupe à suivre un individu, librement et sans contrainte ; et sur ce qui se passe lorsque cette légitimité vacille. En explorant les ressorts du leadership à travers ces trois figures emblématiques de la série, l'ouvrage ouvre un espace de réflexion critique sur notre monde contemporain et les figures du leadership qui le traversent - des leaders inspirants, mais aussi, parfois, impuissants, voire inquiétants. Car cette nouvelle édition, qui inclut la dernière saison de la série, explore également ce que l'exercice du leadership peut avoir de sombre, de dangereux, voire de destructeur. Un essai accessible, ludique et rigoureux, où les fictions d'Essos et de Westeros croisent certaines des grandes théories de la sociologie et du management pour éclairer les défis très actuels de celles et ceux qui veulent - ou doivent - guider les autres.

Par Cyrille Sardais, Marine Agogué
Chez EMS éditions

|

Auteur

Cyrille Sardais, Marine Agogué

Editeur

EMS éditions

Genre

Management

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Comprendre le leadership avec la série Game of Thrones par Cyrille Sardais, Marine Agogué

Commenter ce livre

 

Comprendre le leadership avec la série Game of Thrones

Cyrille Sardais, Marine Agogué

Paru le 28/08/2025

240 pages

EMS éditions

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386302701
9782386302701
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.