Ariane l'astucieuse

Isabelle Pandazopoulos, Gazhole

Depuis toujours, Ariane se méfie de ses parents, deux tyrans capricieux et cruels qui cachent au fond d'un labyrinthe un monstre mi-homme mi-bête affamé de chair humaine. Quand débarque Thésée, un héros athénien sûr de lui qui prétend pouvoir tuer le Minotaure, la jeune princesse décide de tout risquer pour lui. Ariane l'astucieuse saura-t-elle aider celui qu'elle aime à s'échapper du labyrinthe pour s'enfuir avec lui loin de son pays ?

Par Isabelle Pandazopoulos, Gazhole
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Isabelle Pandazopoulos, Gazhole

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Folio junior

Ariane l'astucieuse

Isabelle Pandazopoulos

Paru le 11/09/2025

112 pages

Editions Gallimard

5,00 €

