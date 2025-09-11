Depuis toujours, Ariane se méfie de ses parents, deux tyrans capricieux et cruels qui cachent au fond d'un labyrinthe un monstre mi-homme mi-bête affamé de chair humaine. Quand débarque Thésée, un héros athénien sûr de lui qui prétend pouvoir tuer le Minotaure, la jeune princesse décide de tout risquer pour lui. Ariane l'astucieuse saura-t-elle aider celui qu'elle aime à s'échapper du labyrinthe pour s'enfuir avec lui loin de son pays ?