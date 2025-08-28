L'entreprise à mission imaginaire : du rêve à la réalité ne vise pas à construire une nouvelle théorie de l'entreprise. Il s'agit plus modestement d'un essai appliqué qui cherche surtout à questionner, à partir de la vie réelle des entreprises, les concepts de raison d'être et de société à mission, voire de B Corp. Après une présentation rapide des fondements théoriques d'une nouvelle réforme des entreprises, l'ouvrage s'interroge sur la place de l'entreprise dans notre société, discute la loi Pacte avec le statut de société à mission, et aborde la question de la raison d'être des entreprises face aux réalités économiques. Face au décalage entre le récit et les pratiques, il propose une réflexion sur ce que peuvent être des missions réalistes afin de ne pas décevoir les parties prenantes.