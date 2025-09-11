Odyssée des filles de l'Est

"Tu te trompes souvent. A la place de récépissé tu comprends laissez-pisser, et tu confonds radié et irradié. Parfois tu fais exprès, c'est la seule manière que tu as trouvée d'être drôle. Quand tes erreurs sont volontaires, ça te donne un sentiment d'égalité". Débarquées à Lyon, Elitza et Dora viennent toutes les deux de Bulgarie. Tandis qu'Elitza, étudiante en cinéma, s'émerveille de petits riens dans une France fantasmée, Dora, amenée à se prostituer, lui oppose une réalité plus crue. Au gré de leurs tribulations tragi-comiques, les deux femmes s'élancent à la conquête de leur liberté en déjouant les clichés...