"Tu te trompes souvent. A la place de récépissé tu comprends laissez-pisser, et tu confonds radié et irradié. Parfois tu fais exprès, c'est la seule manière que tu as trouvée d'être drôle. Quand tes erreurs sont volontaires, ça te donne un sentiment d'égalité". Débarquées à Lyon, Elitza et Dora viennent toutes les deux de Bulgarie. Tandis qu'Elitza, étudiante en cinéma, s'émerveille de petits riens dans une France fantasmée, Dora, amenée à se prostituer, lui oppose une réalité plus crue. Au gré de leurs tribulations tragi-comiques, les deux femmes s'élancent à la conquête de leur liberté en déjouant les clichés...

Genre

Littérature française

Odyssée des filles de l'Est

Elitza Gueorguieva

Paru le 18/09/2025

192 pages

Editions Gallimard

8,00 €

