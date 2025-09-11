Inscription
#Beaux livres

Un espace à soi

Jane Hall, Pierre Brévignon

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un espace à soi rend hommage au travail de quelques-unes des femmes les plus créatives du monde de l'architecture d'intérieur. Depuis le début du XXe siècle, la marque qu'ont laissée les femmes dans ce domaine est aussi riche que variée. Elles ont pourtant longtemps été cantonnées à la décoration, jugée moins prestigieuse que l'architecture ou le design d'objets. Cet ouvrage montre comment 250 architectes, décoratrices et designeuses, originaires de 50 pays, ont façonné l'environnement bâti au-delà du cadre domestique, et défini l'esthétique des intérieurs des XXe et XXIe siècles.

Par Jane Hall, Pierre Brévignon
Chez Phaidon

|

Auteur

Jane Hall, Pierre Brévignon

Editeur

Phaidon

Genre

Décoration

Commenter ce livre

 

Un espace à soi

Jane Hall trad. Pierre Brévignon

Paru le 11/09/2025

288 pages

Phaidon

49,95 €

9781837290772
