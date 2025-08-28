Inscription
#Imaginaire

Sunbringer

Antoine Monvoisin, Hannah Kaner

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" - ; C'est la première fois que je croise quelqu'un qui ne croit en rien du tout. - ; Je crois en moi. " Hseth, la grande déesse taliciane du feu, a été détruite, ses autels brisés, son pouvoir annihilé. Mais le prix à payer a été colossal... Accablés par la perte de Kissen, Elogast, Inara et Skedi se réfugient à Lesscia, la cité d'adoption de la veiga. Ils y apprennent que l'armée du roi Arren est en marche et que le jeune souverain est prêt à tout pour devenir le seul dieu du Middren. Mais au même moment, une rébellion se forme car nombreux sont ceux qui espèrent toujours voir les déités retrouver leur puissance d'antan. Le chevalier brisé en quête de liberté, la jeune noble assoiffée de vengeance, et le dieu des mensonges pieux s'apprêtent à devenir le meilleur espoir pour tenter d'endiguer la guerre menaçant de plonger le Middren dans les flammes et le sang. Et dans les remous de la mer d'Osidisen, les échos d'une ancienne promesse qui liait le dieu à une déicide taciturne résonnent... Traduit de l'anglais par Antoine Monvoisin "Un roman plein de fraîcheur et d'assurance qui vous prendra aux tripes dès les premières pages. ' - Samantha Shannon, autrice du Prieuré de l'Oranger , d' Un jour de nuit tombée et de la série The Bone Season

Par Antoine Monvoisin, Hannah Kaner
Chez PAL

|

Auteur

Antoine Monvoisin, Hannah Kaner

Editeur

PAL

Genre

Fantasy

Sunbringer

Hannah Kaner trad. Antoine Monvoisin

Paru le 28/08/2025

PAL

8,30 €

9782385651039
