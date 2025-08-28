Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Le refus du travail

Baptiste Mylondo, David Frayne

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans une société où le travail façonne nos journées, forge notre identité, occupe nos pensées... Certains s'y refusent. De l'école de Francfort jusqu'à André Gorz, David Frayne propose une théorie critique, claire et rigoureuse du travail. Il met en évidence la construction du travail comme unique voie d'insertion dans notre société, et la "provocation" que constitue l'idée de défendre une autre vision. A travers une enquête de terrain, il interroge des personnes ayant choisi de s'affranchir du monde du travail. Il met également en lumière les plaisirs mais aussi les obstacles que réserve une vie en dehors des sentiers battus. Ces témoignages singuliers ouvrent sur des nouvelles perspectives : et si ces modes de vies en marge dessinaient les contours d'une liberté plus réelle et plus désirée ?

Par Baptiste Mylondo, David Frayne
Chez Editions du Détour

|

Auteur

Baptiste Mylondo, David Frayne

Editeur

Editions du Détour

Genre

Sociologie du travail

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le refus du travail par Baptiste Mylondo, David Frayne

Commenter ce livre

 

Le refus du travail

David Frayne trad. Baptiste Mylondo

Paru le 28/08/2025

376 pages

Editions du Détour

15,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385320911
9782385320911
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.