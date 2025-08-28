Le refus du travail

Dans une société où le travail façonne nos journées, forge notre identité, occupe nos pensées... Certains s'y refusent. De l'école de Francfort jusqu'à André Gorz, David Frayne propose une théorie critique, claire et rigoureuse du travail. Il met en évidence la construction du travail comme unique voie d'insertion dans notre société, et la "provocation" que constitue l'idée de défendre une autre vision. A travers une enquête de terrain, il interroge des personnes ayant choisi de s'affranchir du monde du travail. Il met également en lumière les plaisirs mais aussi les obstacles que réserve une vie en dehors des sentiers battus. Ces témoignages singuliers ouvrent sur des nouvelles perspectives : et si ces modes de vies en marge dessinaient les contours d'une liberté plus réelle et plus désirée ?