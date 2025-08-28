Soigner en chrétien

L'omniprésence de la question de l'euthanasie témoigne que l'éthique dans le soin est un sujet urgent. Alors que la morale qui a régi l'Occident durant plusieurs siècles est remise en question et que les législations bougent, le personnel soignant – notamment chrétien – a de moins en moins de repères. Quelle importance reste réservée à l'éthique des décisions prises, particulièrement dans la médecine ? Ces questionnements généraux se répercutent au niveau particulier : au chevet des malades, les dilemmes sont nombreux et quotidiens, alors que les praticiens qui doivent y faire face sont peu formés. Soigner, oui, mais comment ? jusqu'où ? Olivier Garraud, médecin spécialiste de la question de l'éthique, présente un panorama de cette discipline et donne au lecteur des outils de discernement dans le domaine. Chacun est confronté un jour où l'autre au choix à poser, que ce soit pour soi ou pour un proche.