Cachés au bord d'un sentier de campagne ou à l'ombre d'un temple, les esprits japonais, renards, tanuki et autres yokai guettent le voyageur égaré dans l'espoir de lui jouer des tours. Cécile et Olivier, fraîchement installés en bordure de la mer du Japon à Niigata, achètent un vieil appareil un peu spécial censé imprimer ces esprits sur la pellicule. Dans leur quête pour les prendre en photo, ils dressent le portrait d'un Japon en équilibre entre deux mondes.