Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Bande dessinée

Onibi

Cécile Brun, Olivier Pichard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cachés au bord d'un sentier de campagne ou à l'ombre d'un temple, les esprits japonais, renards, tanuki et autres yokai guettent le voyageur égaré dans l'espoir de lui jouer des tours. Cécile et Olivier, fraîchement installés en bordure de la mer du Japon à Niigata, achètent un vieil appareil un peu spécial censé imprimer ces esprits sur la pellicule. Dans leur quête pour les prendre en photo, ils dressent le portrait d'un Japon en équilibre entre deux mondes.

Par Cécile Brun, Olivier Pichard
Chez Editions Issekinicho

|

Auteur

Cécile Brun, Olivier Pichard

Editeur

Editions Issekinicho

Genre

Indépendants

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Onibi par Cécile Brun, Olivier Pichard

Commenter ce livre

 

Onibi

Cécile Brun, Olivier Pichard

Paru le 11/09/2025

128 pages

Editions Issekinicho

13,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791095397328
9791095397328
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.