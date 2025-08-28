La Cité des Morts

" La Ken Follett au féminin ! " Le Point Octobre 1685 : Louis XIV révoque l'édit de Nantes. Les persécutions envers les protestants se multiplient. A La Rochelle, au petit matin, deux femmes, Suzanne Joubert et sa grand-mère Florence, quittent clandestinement la ville après avoir subi des exactions de la part de soldats français. Leur direction : Nantes, puis Amsterdam, et enfin Le Cap, en Afrique du Sud. Là où quelques décennies plus tôt, une femme de leur famille, Louise Joubert, venue elle aussi de La Rochelle pour fuir les persécutions, a mystérieusement disparu. 1862 : une descendante des Joubert, Isabelle, entre en possession des archives de la famille. Désireuse de reconstituer l'histoire des femmes de sa lignée depuis le début des guerres de Religion à Carcassonne trois siècles plus tôt, elle va à son tour être confrontée aux conséquences de la disparition de Louise. Déterminée à mener son enquête, elle réalise bientôt au péril de sa vie que les tragédies du passé sont loin d'être enterrées. Avec cette saga familiale qui remet les femmes au centre de l'Histoire, Kate Mosse nous offre une superbe épopée romanesque pleine de rebondissements.