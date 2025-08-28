Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Polar

La Cité des Morts

Caroline Nicolas, Kate Mosse

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" La Ken Follett au féminin ! " Le Point Octobre 1685 : Louis XIV révoque l'édit de Nantes. Les persécutions envers les protestants se multiplient. A La Rochelle, au petit matin, deux femmes, Suzanne Joubert et sa grand-mère Florence, quittent clandestinement la ville après avoir subi des exactions de la part de soldats français. Leur direction : Nantes, puis Amsterdam, et enfin Le Cap, en Afrique du Sud. Là où quelques décennies plus tôt, une femme de leur famille, Louise Joubert, venue elle aussi de La Rochelle pour fuir les persécutions, a mystérieusement disparu. 1862 : une descendante des Joubert, Isabelle, entre en possession des archives de la famille. Désireuse de reconstituer l'histoire des femmes de sa lignée depuis le début des guerres de Religion à Carcassonne trois siècles plus tôt, elle va à son tour être confrontée aux conséquences de la disparition de Louise. Déterminée à mener son enquête, elle réalise bientôt au péril de sa vie que les tragédies du passé sont loin d'être enterrées. Avec cette saga familiale qui remet les femmes au centre de l'Histoire, Kate Mosse nous offre une superbe épopée romanesque pleine de rebondissements.

Par Caroline Nicolas, Kate Mosse
Chez Sonatine

|

Auteur

Caroline Nicolas, Kate Mosse

Editeur

Sonatine

Genre

Policiers historiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Cité des Morts par Caroline Nicolas, Kate Mosse

Commenter ce livre

 

La Cité des Morts

Kate Mosse trad. Caroline Nicolas

Paru le 28/08/2025

528 pages

Sonatine

23,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383992356
9782383992356
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.