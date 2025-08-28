" On ne les nomme plus, les deux enfants qui voulaient devenir chasseurs d'été ; mais ils sont présents, partout, ils appartiennent au décor, ils sont devenus la musique de fond de nos souvenirs. " La Vallée des Lazhars , le précédent et premier roman de l'auteur, a été : Lauréat du Prix Hors Concours 2023 Lauréat du 11e Prix des lecteurs de Villejuif 2024 Lauréat Prix littéraire du centenaire de la médiathèque des hôpitaux de Bordeaux 2025 Lauréat du prix Québec-France Marie-Claire-Blais 2025 Bloignes, son canal, sa passerelle, sa vie paisible... Ramadan a 7 ans lorsqu'il emménage dans le quartier Saint-Exupéry, coincé entre le chemin de fer et le canal. Il est encore émerveillé par cette rue aux maisons flambant neuves et parfaitement identiques lorsque Nelson, jeune blondinet à la coupe au bol, débarque dans sa vie pour la bouleverser à tout jamais. Ensemble, ils font les quatre cents coups jusqu'à ce que la vie les sépare et n'emmène Dan de l'autre côté de la passerelle, du côté des privilégiés. Nelson est vite remplacé par Paul, Max et Julien, avec qui il occupe quotidiennement la place de la Mairie, mais surtout l'exubérant Naka, qui vient à nouveau tout chambouler, pour le meilleur et pour le pire. Deuxième roman de Soufiane Khaloua, Chasseurs d'été nous entraîne au début des années 2000 auprès de cette jeunesse des petites villes de France périphérique qui rêve d'ailleurs. Un texte doux et lumineux.