Achève-moi Tome 1

Elle veut une histoire sérieuse mais lui, pas vraiment... qui craquera en premier ? " Je veux que tu continues à sourire " Ichika, étudiante à l'université, aimerait vivre une vraie histoire d'amour. Or, elle est souvent considérée comme superficielle à cause de son apparence jugée tape-à-l'oeil. Lors d'une soirée, elle rencontre Kôsei, un garçon gentil avec qui elle partage les mêmes passions. Au fur et à mesure, Ichika tombe sous le charme de Kôsei, qui l'apprécie pour qui elle est vraiment. Mais celui-ci cache un secret ! Découvrez le début de cette histoire d'amour qui s'annonce plus que compliquée !