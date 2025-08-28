Qui a vu le paon danser ? Tome 1

Avec Qui a vu le paon danser ? , Rito Asami livre un polar sur fond de deuil et de machination particulièrement efficace. D'une révélation à l'autre, cette série vous tiendra en haleine jusqu'à sa dernière page... Depuis la mort de sa mère, Komugi vit seule avec son père, un policier à la retraite. Mais le soir de Noël, ce dernier décède dans un incendie criminel. Très vite, un suspect est appréhendé... Mais suite à un courrier posthume de son père, l'étudiante commence à douter des résultats de l'enquête. Aidée d'un curieux avocat, elle décide de lever le voile sur le décès du dernier membre de sa famille... Elle n'imagine pas encore de l'étendue de la conspiration qu'elle va découvrir !