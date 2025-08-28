Inscription
Qui a vu le paon danser ? Tome 1

Constant Voisin, Rito Asami

Avec Qui a vu le paon danser ? , Rito Asami livre un polar sur fond de deuil et de machination particulièrement efficace. D'une révélation à l'autre, cette série vous tiendra en haleine jusqu'à sa dernière page... Depuis la mort de sa mère, Komugi vit seule avec son père, un policier à la retraite. Mais le soir de Noël, ce dernier décède dans un incendie criminel. Très vite, un suspect est appréhendé... Mais suite à un courrier posthume de son père, l'étudiante commence à douter des résultats de l'enquête. Aidée d'un curieux avocat, elle décide de lever le voile sur le décès du dernier membre de sa famille... Elle n'imagine pas encore de l'étendue de la conspiration qu'elle va découvrir !

Par Constant Voisin, Rito Asami
Chez Akata

Auteur

Constant Voisin, Rito Asami

Editeur

Akata

Genre

Seinen/Homme

Qui a vu le paon danser ? Tome 1

Rito Asami trad. Constant Voisin

Paru le 28/08/2025

150 pages

Akata

8,05 €

9782382126387
